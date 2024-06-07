Mardin'de tanker ve tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde tanker ve tırın çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde tanker ve tırın çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
V.Ö. (42) idaresindeki plakası öğrenilemeyen tanker, Çalışlı Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tır ile çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, ağır yaralanan sürücü V.Ö. ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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