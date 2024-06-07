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        Mardin'de tanker ve tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Mardin'in Artuklu ilçesinde tanker ve tırın çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 09:36 Güncelleme: 07.06.2024 - 09:36
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        Mardin'de tanker ve tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Mardin'in Artuklu ilçesinde tanker ve tırın çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

        V.Ö. (42) idaresindeki plakası öğrenilemeyen tanker, Çalışlı Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tır ile çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, ağır yaralanan sürücü V.Ö. ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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