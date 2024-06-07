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        Mardin'de YKS nedeniyle ağır tonajlı yük araçları 2 saat boyunca şehir merkezine alınmayacak

        Mardin'de hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ağır tonajlı yük araçları 2 saat boyunca şehir merkezine alınmayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 12:25 Güncelleme: 07.06.2024 - 12:25
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        Mardin'de YKS nedeniyle ağır tonajlı yük araçları 2 saat boyunca şehir merkezine alınmayacak
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        Mardin'de hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ağır tonajlı yük araçları 2 saat boyunca şehir merkezine alınmayacak.

        Valilikten yapılan açıklamada, YKS Koordinasyon Toplantısı'nda İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan sunumun ardından YKS'nin yapılacağı 8-9 Haziran'da sınavın başlamasına iki saat kala şehir merkezlerinde trafikte herhangi bir aksama yaşanmaması için çeşitli önlemler alındığı belirtildi.

        Açıklamada, "Alınan tedbirler kapsamında cumartesi ve pazar günü 08.00-10.00 saatleri arasında ağır tonajlı yük taşıyan araçların şehir merkezine girişlerine izin verilmeyecektir. Araçlar, trafik akışını bozmayacak şekilde uygun bir yerde bekletilecek." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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