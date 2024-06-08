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        Mardin'de çocuklar çevre temizliği yaptı

        Mardin'in Savur ilçesinde Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapan çocuklar çevredeki çöpleri topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 14:22 Güncelleme: 08.06.2024 - 14:22
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        Mardin'de çocuklar çevre temizliği yaptı
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        Mardin'in Savur ilçesinde Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapan çocuklar çevredeki çöpleri topladı.

        Öğrencilerde çevre bilincini pekiştirmek, temiz çevre, sağlıklı insan bilincini arttırmak amacıyla Mehmet Fuat Demir İlkokulu'ndaki öğrenciler Savur Yürüyüş Yolu'nda doğa yürüyüşü yaptı.

        Yürüyüş sırasında öğrenciler çevrede bulunan çöpleri topladı.

        Öğretmen Muhammed Günen, öğrencilerin bu tarz etkinlikler sayesinde erken yaşta çevre bilinci edinmelerinin sağlandığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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