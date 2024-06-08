Mardin'de çocuklar çevre temizliği yaptı
Mardin'in Savur ilçesinde Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapan çocuklar çevredeki çöpleri topladı.
Mardin'in Savur ilçesinde Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapan çocuklar çevredeki çöpleri topladı.
Öğrencilerde çevre bilincini pekiştirmek, temiz çevre, sağlıklı insan bilincini arttırmak amacıyla Mehmet Fuat Demir İlkokulu'ndaki öğrenciler Savur Yürüyüş Yolu'nda doğa yürüyüşü yaptı.
Yürüyüş sırasında öğrenciler çevrede bulunan çöpleri topladı.
Öğretmen Muhammed Günen, öğrencilerin bu tarz etkinlikler sayesinde erken yaşta çevre bilinci edinmelerinin sağlandığını kaydetti.
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