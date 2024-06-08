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        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma gazetecilerle bir araya geldi

        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, gazetecilerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 16:50 Güncelleme: 08.06.2024 - 16:50
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        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma gazetecilerle bir araya geldi
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        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, gazetecilerle buluştu.

        İl başkanlığında gerçekleşen programda konuşan Alma, AK Parti'nin tek amacının halka hizmet olduğunu söyledi.

        Gece gündüz demeden çalıştıklarını bildiren Alma, "Etnik köken, din, dil ayrımı yapmayan, ülkemizin dört bir yanına sadece hizmette adını duyurmayı başaran tek parti AK Parti oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki bu hizmet kervanında yer almaktan da her zaman gururlu olduk." dedi.

        Halkın takdiriyle 4 ilçeyi alarak yerel belediyecilik anlamında hizmetlerine devam ettiklerini aktaran Alma, şunları kaydetti:

        "Tüm belediyelerimiz seçimlerin hemen ardından ilçelerimizin huzur ve refahı için çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Bizler ne olursa olsun doğru bildiğimiz hizmetlerden asla geri adım atmayacağız. Halkımızın tercihleri ve eleştirileri elbette ki bizler için önemlidir. Bu eleştirileri de baz alarak yolumuza durmaksızın devam edeceğiz."

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