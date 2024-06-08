AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma gazetecilerle bir araya geldi

AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, gazetecilerle buluştu.

İl başkanlığında gerçekleşen programda konuşan Alma, AK Parti'nin tek amacının halka hizmet olduğunu söyledi.

Gece gündüz demeden çalıştıklarını bildiren Alma, "Etnik köken, din, dil ayrımı yapmayan, ülkemizin dört bir yanına sadece hizmette adını duyurmayı başaran tek parti AK Parti oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki bu hizmet kervanında yer almaktan da her zaman gururlu olduk." dedi.

Halkın takdiriyle 4 ilçeyi alarak yerel belediyecilik anlamında hizmetlerine devam ettiklerini aktaran Alma, şunları kaydetti: