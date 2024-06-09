Mardin'de sınav giriş belgesini unutan öğrenciyi YKS'ye polis yetiştirdi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna girmek için geldiği okulda sınav giriş belgesinin yanında olmadığını fark eden öğrenciye polis ekipleri yardımcı oldu.

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için Süleyman Bölünmez Anadolu Lisesi’ne gelen bir öğrenci, sınav giriş belgesini unuttuğunu fark etti.

Bina girişindeki polislerden yardım isteyen öğrenci, İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro ekiplerince saat 09.53'te polis aracıyla en yakın kırtasiyeye götürüldü.