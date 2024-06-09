Mardin'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Mardin-Midyat kara yolunun Söğütlü-Çavuşlu kavşağı mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 47 ADK 478 minibüs ile 34 EBM 468 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

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