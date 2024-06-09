Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Mardin'in Midyat ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 15:51 Güncelleme: 09.06.2024 - 15:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'in Midyat ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Mardin-Midyat kara yolunun Söğütlü-Çavuşlu kavşağı mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 47 ADK 478 minibüs ile 34 EBM 468 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, itfiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araçlardaki 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CANLI | Fenerbahçe'de seçim günü!
        CANLI | Fenerbahçe'de seçim günü!
        "Yapay zeka destekli harcama takibi"
        "Yapay zeka destekli harcama takibi"
        İran'da 6 adaya onay
        İran'da 6 adaya onay
        Türkiye’nin uçak ihtiyacı iki katına çıkacak
        Türkiye’nin uçak ihtiyacı iki katına çıkacak
        12 kardeşin 10 bin dönümlük arazi savaşı: Husumette 4. cinayet
        12 kardeşin 10 bin dönümlük arazi savaşı: Husumette 4. cinayet
        Üniversite adaylarının sınav maratonu: YKS'de ikinci oturum sona erdi
        Üniversite adaylarının sınav maratonu: YKS'de ikinci oturum sona erdi
        İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
        İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
        Annelerini katleden babalarından şikayetçi olmadılar!
        Annelerini katleden babalarından şikayetçi olmadılar!
        Boğaz'da muhteşem Bocelli
        Boğaz'da muhteşem Bocelli
        Katliam gibi kaza: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı
        Katliam gibi kaza: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı
        Acile başvurular 2 kat arttı! Çocuklar arasında pil yutma artıyor
        Acile başvurular 2 kat arttı! Çocuklar arasında pil yutma artıyor
        Yasak aşkın ilk karesi
        Yasak aşkın ilk karesi
        Bedava tatilciler yeni yer keşfetti: Sayı 200'ü buldu
        Bedava tatilciler yeni yer keşfetti: Sayı 200'ü buldu
        Fenerbahçe, şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Talih mi lanet mi?
        Talih mi lanet mi?
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"

        Benzer Haberler

        Polis, giriş belgesini unutan öğrenciyi sınava 3 dakika kala okula yetiştir...
        Polis, giriş belgesini unutan öğrenciyi sınava 3 dakika kala okula yetiştir...
        Mardin'de sınav giriş belgesini unutan öğrenciyi YKS'ye polis yetiştirdi
        Mardin'de sınav giriş belgesini unutan öğrenciyi YKS'ye polis yetiştirdi
        Motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza kamerada
        Motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza kamerada
        Sanat dünyasından İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki
        Sanat dünyasından İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki
        TIR'a arkadan çarpan tankerin şoförü, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti
        TIR'a arkadan çarpan tankerin şoförü, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti
        Mardin'de silahlı kavga: 2 yaralı
        Mardin'de silahlı kavga: 2 yaralı