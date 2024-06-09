Midyat Belediyesinden YKS'ye girenlere destek

Ayrıca belirli noktalarda görevlendirilen ekipler sınava giren adaylara adres tarifi noktasında yardımcı oldu.

Ekipler, Belediye Başkanı Veysi Şahin'in talimatı doğrultusunda sınav süresince gürültü gibi herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması amacıyla okul çevrelerinde denetim yaptı.

Midyat Belediyesi, dün 10.15'te başlayan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve bugün 10.15'te başlayan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile saat 15.45'te gerçekleşen Yabancı Dil Testi'ne (YDT) katılan adayları yalnız bırakmadı.

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