Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Midyat Belediyesinden YKS'ye girenlere destek

        Mardin'in Midyat ilçesinde belediye, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren adaylara destek sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 18:59 Güncelleme: 09.06.2024 - 18:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Midyat Belediyesinden YKS'ye girenlere destek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'in Midyat ilçesinde belediye, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren adaylara destek sundu.

        Midyat Belediyesi, dün 10.15'te başlayan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve bugün 10.15'te başlayan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile saat 15.45'te gerçekleşen Yabancı Dil Testi'ne (YDT) katılan adayları yalnız bırakmadı.

        Ekipler, Belediye Başkanı Veysi Şahin'in talimatı doğrultusunda sınav süresince gürültü gibi herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması amacıyla okul çevrelerinde denetim yaptı.

        Sınava geciken adayları, belediye zabıta ekipleri motosiklet ve araçla okullarına yetiştirdi.

        Ayrıca belirli noktalarda görevlendirilen ekipler sınava giren adaylara adres tarifi noktasında yardımcı oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte ilk sonuçlar!
        İşte ilk sonuçlar!
        Üniversite adaylarının sınav maratonu sona erdi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
        Üniversite adaylarının sınav maratonu sona erdi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
        Fenerbahçe Greenwood için devrede!
        Fenerbahçe Greenwood için devrede!
        Suriyeli kadının katili komşusu çıktı!
        Suriyeli kadının katili komşusu çıktı!
        Evlendiler
        Evlendiler
        "Yapay zeka destekli harcama takibi"
        "Yapay zeka destekli harcama takibi"
        İran'da 6 adaya onay
        İran'da 6 adaya onay
        Türkiye’nin uçak ihtiyacı iki katına çıkacak
        Türkiye’nin uçak ihtiyacı iki katına çıkacak
        12 kardeşin 10 bin dönümlük arazi savaşı: Husumette 4. cinayet
        12 kardeşin 10 bin dönümlük arazi savaşı: Husumette 4. cinayet
        İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
        İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
        Boğaz'da muhteşem Bocelli
        Boğaz'da muhteşem Bocelli
        Katliam gibi kaza: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı
        Katliam gibi kaza: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı
        Yasak aşkın ilk karesi
        Yasak aşkın ilk karesi
        Bedava tatilciler yeni yer keşfetti: Sayı 200'ü buldu
        Bedava tatilciler yeni yer keşfetti: Sayı 200'ü buldu
        Talih mi lanet mi?
        Talih mi lanet mi?
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"

        Benzer Haberler

        Mardin'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaraland...
        Mardin'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaraland...
        Polis, giriş belgesini unutan öğrenciyi sınava 3 dakika kala okula yetiştir...
        Polis, giriş belgesini unutan öğrenciyi sınava 3 dakika kala okula yetiştir...
        Mardin'de sınav giriş belgesini unutan öğrenciyi YKS'ye polis yetiştirdi
        Mardin'de sınav giriş belgesini unutan öğrenciyi YKS'ye polis yetiştirdi
        Motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza kamerada
        Motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza kamerada
        Sanat dünyasından İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki
        Sanat dünyasından İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki
        TIR'a arkadan çarpan tankerin şoförü, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti
        TIR'a arkadan çarpan tankerin şoförü, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti