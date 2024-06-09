Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Yenikent Mahallesi Kızıltepe Devlet Hastanesi kavşağında, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 06 AFF 698 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

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