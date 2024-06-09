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        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 19:48 Güncelleme: 09.06.2024 - 19:48
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        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Yenikent Mahallesi Kızıltepe Devlet Hastanesi kavşağında, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 06 AFF 698 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

        Kazada araçlarda bulunan 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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