Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Yenikent Mahallesi Kızıltepe Devlet Hastanesi kavşağında, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 06 AFF 698 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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