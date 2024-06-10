Mardin'de yıldırım düşen caminin minaresi zarar gördü
Mardin'in Artuklu ilçesinde yıldırım isabet eden caminin minaresinde hasar oluştu.
Mardin'in Artuklu ilçesinde yıldırım isabet eden caminin minaresinde hasar oluştu.
İlçede gece saatlerinde aniden bastıran yağış esnasında Yenişehir Mahallesi'ndeki Şakir Nuhoğlu Cami'nin minaresine yıldırım isabet etti.
Minare zarar gördü, bazı taş parçaları da bahçeye düştü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce, caminin çevresinde güvenlik önlemi alındı.
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