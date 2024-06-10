AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma'dan Muhtarlar Derneğine ziyaret

Alma'ya ziyaretinde AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Yavuz Geylani Çaltekin de eşlik etti.

Muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Alma, sorunların çözümü için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti İl Başkanı Alma gerçekleştirdiği ziyarette Mardin Muhtarlar Derneği Başkanı İsa Dal ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

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