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        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma'dan Muhtarlar Derneğine ziyaret

        AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, Mardin Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 11:28 Güncelleme: 10.06.2024 - 11:28
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        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma'dan Muhtarlar Derneğine ziyaret
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        AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, Mardin Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti İl Başkanı Alma gerçekleştirdiği ziyarette Mardin Muhtarlar Derneği Başkanı İsa Dal ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

        İl Başkanı Alma, muhtarların vatandaşlar ve resmi kurumlar arasında köprü vazifesini gördüğünü söyledi.

        Muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Alma, sorunların çözümü için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

        Alma'ya ziyaretinde AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Yavuz Geylani Çaltekin de eşlik etti.

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