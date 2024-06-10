Mardin'de bir iş yeri çıkan yangında hasar gördü
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir iş yeri çıkan yangında hasar gördü.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir iş yeri çıkan yangında hasar gördü.
Yenişehir Mahallesi Barış Caddesi'nde bir döner salonunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.
Yangın iş yerinde hasara yol açtı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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