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        Midyat'ta UNESCO Dünya Mirası Çalıştayı yapıldı

        Midyat ilçesinde kilise ve manastırları UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması için yürütülen çalışmalar kapsamında çalıştay düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 13:46 Güncelleme: 11.06.2024 - 13:46
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        Midyat'ta UNESCO Dünya Mirası Çalıştayı yapıldı
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        Midyat ilçesinde kilise ve manastırları UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması için yürütülen çalışmalar kapsamında çalıştay düzenlendi.

        Midyat Belediyesi ev sahipliğinde Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen çalıştaya, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ayhan Gök, Mardin Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakos Ergün, Artuklu ve Savur Belediyesinden yetkililer ve konusunda uzman akademisyenler katıldı.

        Açılış konuşmalarının ardından çalıştayda, alan yönetim planı, projenin aşamaları ve alan yönetim planı sunumunu gerçekleştirildi.

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