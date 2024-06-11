Midyat'ta UNESCO Dünya Mirası Çalıştayı yapıldı

Midyat Belediyesi ev sahipliğinde Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen çalıştaya, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ayhan Gök, Mardin Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakos Ergün, Artuklu ve Savur Belediyesinden yetkililer ve konusunda uzman akademisyenler katıldı.

Midyat ilçesinde kilise ve manastırları UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması için yürütülen çalışmalar kapsamında çalıştay düzenlendi.

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