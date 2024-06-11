Mardin'de yıldırım nedeniyle çıkan yangında yaklaşık 400 dönüm ekili alan zarar gördü
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde yıldırım düşmesi nedeniyle tarlada çıkan yangında buğday ekili yaklaşık 400 dönüm alan zarar gördü.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde yıldırım düşmesi nedeniyle tarlada çıkan yangında buğday ekili yaklaşık 400 dönüm alan zarar gördü.
İlçenin kırsal Göllü Mahallesi'nde dün gece buğday ekili tarlada yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 400 dönüm ekili alanda zarar oluştuğu belirtildi.
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