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        Mardin'de kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı

        Mardin'de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 20:29 Güncelleme: 11.06.2024 - 20:29
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        Mardin'de kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı
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        Mardin'de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 47 PK 888 plakalı kamyonet, merkez Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde 34 DIM 742 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Kazada araçlardaki 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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