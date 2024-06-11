Mardin'de kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 47 PK 888 plakalı kamyonet, merkez Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde 34 DIM 742 plakalı otomobil ile çarpıştı.

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