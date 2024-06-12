Mardin'de kuyumculara sahte altın satan 2 kişi Van'da yakalandı

Dargeçit İlçe Emniyet Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelileri tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 8 Haziran'da ilçede iki ayrı kuyumcuya sahte altın satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

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