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        Mardin'de kuyumculara sahte altın satan 2 kişi Van'da yakalandı

        Mardin'in Dargeçit ilçesinde sahte altın satarak kuyumcuları dolandırdığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 10:40 Güncelleme: 12.06.2024 - 10:40
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        Mardin'de kuyumculara sahte altın satan 2 kişi Van'da yakalandı
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        Mardin'in Dargeçit ilçesinde sahte altın satarak kuyumcuları dolandırdığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 8 Haziran'da ilçede iki ayrı kuyumcuya sahte altın satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

        Dargeçit İlçe Emniyet Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelileri tespit etti.

        Polis ekiplerince aranmasına başlanılan 2 şüpheli, Van'da bir kuyumcuyu aynı yöntemle dolandırmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

        Şüphelilerin il il gezerek aynı yöntemle kuyumcuları dolandıkları, haklarında çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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