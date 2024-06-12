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        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 20 zanlı tutuklandı

        Mardin'de çeşitli suçlardan yakalanan 71 şüpheliden 20'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 13:09 Güncelleme: 12.06.2024 - 13:09
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        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 20 zanlı tutuklandı
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        Mardin'de çeşitli suçlardan yakalanan 71 şüpheliden 20'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan arananların yakalanması için 3-9 Haziran'da çalışma yapıldı.

        Çalışmada, aralarında çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 71 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 20 kişi tutuklandı.

        Diğer şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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