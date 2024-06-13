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        Mardin'de kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 11:52 Güncelleme: 13.06.2024 - 11:52
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        Mardin'de kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
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        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

        Yenişehir Mahallesi'nde Mehmet A'dan (62) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, evde yaptıkları aramada Mehmet A'nın cansız bedenini buldu.

        Mehmet A'nın cesedi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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