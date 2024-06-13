Mardin'de kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.
Yenişehir Mahallesi'nde Mehmet A'dan (62) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, evde yaptıkları aramada Mehmet A'nın cansız bedenini buldu.
Mehmet A'nın cesedi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
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