Mardin'de kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Mehmet A'nın cesedi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, evde yaptıkları aramada Mehmet A'nın cansız bedenini buldu.

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