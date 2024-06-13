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        Vali Akkoyun, Mardin OSB yönetimi ve müteşebbislerle bir araya geldi

        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun başkanlığında Mardin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetim kurulu üyeleri ve müteşebbis heyeti üyelerinin katılımıyla Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 13:24 Güncelleme: 13.06.2024 - 13:24
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        Vali Akkoyun, Mardin OSB yönetimi ve müteşebbislerle bir araya geldi
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        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun başkanlığında Mardin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetim kurulu üyeleri ve müteşebbis heyeti üyelerinin katılımıyla Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mardin OSB'de yapılan toplantıda, gündem maddeleri üzerinde değerlendirmelerde bulunulurken, Mardin OSB'nin istihdam konuları, projeler, alternatif yeni pazar alanları ve ihracatta ulaşım maliyetlerinin düşürülmesi konularındaki talepler görüşüldü.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Akkoyun, Mardin OSB'nin yüzde 100 doluluk oranında faaliyet gösterdiğini belirterek, 2. OSB'ye de yoğun bir talep olduğunu kaydetti.

        Akkoyun, "OSB'de gıda, tekstil, kimyasal ürünleri ve kozmetik, mobilya ve diğer sektörlerde toplam 214 firma faaliyet göstermektedir. Burada 6 bin ile 7 bin civarında istihdam sağlanmaktadır. Valiliğimiz, Kaymakamlıklarımız ve tüm kurumlarımız, memleketimizde üretim yapan, istihdamı sağlayan, yeni girişimlerde bulunan müteşebbislerin her zaman yanında oldu, olmaya devam ediyoruz. Mardin'imizdeki hizmetleri artırmak, hemşerilerimize yaşadıkları yerde mutlu bir hayat sürmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Toplantıya, Vali Yardımcısı Fatih Eroğlu, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yılmaz Altındağ, Mardin OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nasır Duyan, yönetim kurulu üyeleri ve müteşebbis heyeti üyelerinin katıldı.

        Toplantıdan sonra Akkoyun, Mardin OSB'de faaliyet gösteren seramik, ambalaj ve tekstil fabrikalarını ziyaret ederek, çalışmaları hakkında Duyan ile fabrika yöneticilerinden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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