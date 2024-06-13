Midyat'ta Kurban Bayramı tedbirleri toplantısı yapıldı

Kaymakam Ömer Faruk Özdemir'in makamında gerçekleşen toplantıda, turizm bölgeleri başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak bulunabilecekleri tarihi, kültürel alanlarda, araç ve yaya trafiğinin oluşabileceği caddelerde alınacak ilave tedbirler değerlendirildi.

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