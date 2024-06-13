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        Mardin'de 5 kişinin öldürüldüğü saldırıya ilişkin davanın görülmesine devam edildi

        Mardin'de geçen yıl yabancı plakalı cipte Irak uyruklu 5 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 16:30 Güncelleme: 13.06.2024 - 16:30
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        Mardin'de 5 kişinin öldürüldüğü saldırıya ilişkin davanın görülmesine devam edildi
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        Mardin'de geçen yıl yabancı plakalı cipte Irak uyruklu 5 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Mardin 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdullah K. ve Faris A. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Tutuksuz sanıklar Murat Y. ve İbrahim D'nin katılmadığı duruşmada, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, tarafların avukatları hazır bulundu.

        Tutuklu sanıklar savunmalarını yineleyerek, tahliye talebinde bulundu.

        Mahkeme, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - İstenilen ceza

        İddianamede, tutuklu sanıklar Abdullah K. ile Faris A. ve tutuksuz sanık Murat Y. hakkında "kasten öldürme", "nitelikli yağma" ve "ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıldan 18'er yıla kadar hapis cezası, tutuksuz sanık İbrahim D. hakkında ise "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma" suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

        Mardin'de, Artuklu-Nusaybin kara yolunun Yeniköy mevkisinde 19 Ocak 2023'te, Irak plakalı cip durdurulmuş, düzenlenen silahlı saldırıda araçta bulunan Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63), Abdullah Saleh Mustafa (69) olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan Chiman Shaheen Khalid (75) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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