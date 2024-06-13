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        Mardin'de Kurban Bayramı tedbirleri toplantısı yapıldı

        Mardin'de Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında, "Kurban Bayramı Öncesi Turizm Tedbirleri ve Güvenlik Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 16:33 Güncelleme: 13.06.2024 - 16:33
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        Mardin'de Kurban Bayramı tedbirleri toplantısı yapıldı
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        Mardin'de Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında, "Kurban Bayramı Öncesi Turizm Tedbirleri ve Güvenlik Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Dara Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, turizm bölgeleri başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak bulunabilecekleri tarihi ve kültürel alanlar ile araç trafiği ile birlikte yaya trafiğinin de yoğunlaşacağı turizm alanları ve caddelerde alınacak ilave tedbirler değerlendirildi.

        Toplantıya katılan kurumlar, Kurban Bayramı süresinde yapacakları çalışmalar hakkında sunum yaptı.

        İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan sunum sonrası turizm bölgeleri başta olmak üzere yoğunluk oluşabilecek caddelerde park yasağı konulması kararı alındı.

        Valilikten yapılan park yasağı ile ilgili duyuruda şu ifadelere yer verildi:

        "Kurban Bayramı dolayısıyla turizm bölgeleri başta olmak üzere vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunabilecekleri caddelerde araç trafiği ile birlikte yaya trafiğinin de yoğunlaşacağı göz önünde bulundurularak, UKOME kararı gereği 1. Cadde üzerinde Üçyol ile Savurkapı arasında yolun sağ ve sol tarafını kapsayacak şekilde tüm yol boyunca araç park yasağı uygulanacaktır."

        Toplantıya, vali yardımcıları ve kurum müdürleri katıldı.

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        Galeri

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