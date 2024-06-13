Midyat'ta zabıta ekipleri denetim yaptı

Midyat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, market, fırın, pastane ve pazar yerleri gibi umuma açık yerlerde denetim yaptı.

Ekipler, iş yerlerinde, hijyen koşulları, ruhsat, vergi levhası, çalışanların temizliği, gramaj, kılık kıyafet temizliği ve yangın önlemlerini kontrol etti.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, bayram dolayısıyla ilçede faaliyet gösteren market, pastane, tatlı imalatı ve satışı yapan iş yerlerinde denetimlerini artırdığını söyledi.

Yapılan denetimlerle vatandaşların bayram öncesinde güven içinde alışverişlerini yapmalarını sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Şahin, şunları kaydetti: