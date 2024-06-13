Nusaybin'de huzur ve güven uygulaması yapıldı

Vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak amacıyla, uygulamaların ve denetimlerin bayram süresince devam edeceği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede 14 ayrı noktada 17 asayiş ve 5 trafik ekibi, 10 motosikletli yunus timinden oluşan 60 personelin katılımıyla asayiş, huzur, güven ve trafik düzeninin sağlanması amacıyla denetimler gerçekleştirildi.

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