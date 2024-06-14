Midyat'ta öğrenciler karnelerini aldı
Mardin'in Midyat ilçesinde 156 okulda 30 bin 572 öğrenci karnelerini aldı.
Mardin'in Midyat ilçesinde 156 okulda 30 bin 572 öğrenci karnelerini aldı.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Fahrettin Önen İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, öğretmenlerin gayretleriyle öğrencilerin huzur ve mutluluk içerisinde eğitimlerini tamamladıklarını söyledi.
Konuşmaların ardından Kaymakam Özdemir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir öğrencilere karnelerini dağıttı.
İlçede 156 okulda 30 bin 572 öğrencinin karne aldığı belirtildi.
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