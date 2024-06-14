Kızıltepe Kaymakamı Şahin'den Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185. yıl dönümüne ilişkin mesaj

Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, jandarma teşkilatının memleketin huzur ve güveninin tesisi, birlik ve beraberliği ile bölünmez bütünlüğünün korunması gibi hayati öneme sahip görevleri üstün ve eşsiz bir hizmet anlayışıyla yerine getirdiğini belirtti.

Jandarma teşkilatının ülkenin her bir köşesinde terör örgütleri ile her türlü iç ve dış tehdit unsurlarına karşı vatandaşların huzur ve güvenliği için kahramanca ve fedakarca mücadele ettiğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti: