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        Mardin'de şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

        Mardin'in Dargeçit ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 20:22 Güncelleme: 14.06.2024 - 20:22
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        Mardin'de şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
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        Mardin'in Dargeçit ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Kılavuz Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

        Kazada, araçtaki Haşim B. (37), Züleyha B. (35), Melike B. (11), Beytullah B. (10), Beyzanur B. (5) ve Betül B. (5) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Dargeçit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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