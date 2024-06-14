Mardin'de çıkan örtü yangınları söndürüldü

Mardin'in 3 ilçesinde kırsal alanlarda çıkan örtü yangınları söndürüldü.

Mazıdağı ilçesinin Şanlı ve Ulutaş, Savur ilçesinin Kırkdirek ve Şenocak ile Derik ilçesinin Burç mahallelerinde henüz belirlenemeyen nedenle ekili ve kırsal alanlarda yangın çıktı.

İhbar üzerine söz konusu bölgelere Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangınlarda 3 ilçede yaklaşık 25 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.