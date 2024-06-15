Mardin'de tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kazada hafif ticari araçta bulunan Ali Ü. (36), Gülsüm Ü. (32), Yağmur Ü. (7) ve Damla Ü. (7) ile 2 aylık bebek Toprak Ü. yaralandı.

Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile tır, Mardin-Şanlıurfa kara yolu Sürekli köyü kavşağında çarpıştı.

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