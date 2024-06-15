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        Mardin'de tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i bebek, 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 09:57 Güncelleme: 15.06.2024 - 09:57
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        Mardin'de tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i bebek, 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile tır, Mardin-Şanlıurfa kara yolu Sürekli köyü kavşağında çarpıştı.

        Kazada hafif ticari araçta bulunan Ali Ü. (36), Gülsüm Ü. (32), Yağmur Ü. (7) ve Damla Ü. (7) ile 2 aylık bebek Toprak Ü. yaralandı.

        Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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