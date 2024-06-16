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        Mardin'de farklı dine mensup vatandaşlar bayramlaşma programında buluştu

        Mardin'de Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programına Süryani vatandaşlar da katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 16:27 Güncelleme: 16.06.2024 - 16:27
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        Mardin'de farklı dine mensup vatandaşlar bayramlaşma programında buluştu
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        Mardin'de Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programına Süryani vatandaşlar da katıldı.

        Farklı dil ve dinden vatandaşların yıllarca huzur içinde bir arada yaşadığı "hoşgörü kenti" Mardin'de bayramlaşma programı düzenlendi.

        Mardin Polisevi'nde düzenlenen bayramlaşma programına Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz ile Süryani cemaati mensupları da katıldı.

        Programa katılanların bayramını kutlayan Vali Tuncay Akkoyun, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu ve huzurunu yaşadıklarını söyledi.

        Mardin'de bir arada bayramı kutladıklarını ifade eden Akkoyun, tüm İslam coğrafyasının bayramını tebrik etti.

        Kentin bir huzur şehri olduğunu dile getiren Akkoyun, "Farklı etnik yapılara ve dinlere sahip vatandaşlarımız bugün burada hep birlikte kucaklaşıyor. Birlik ve beraberlik, hoşgörü içerisinde Kurban Bayramı'nı hep birlikte idrak ediyoruz. Rabb'im bayramı birlik ve beraberliğimize vesile kılsın." ifadelerini kullandı.

        İsrail zulmü altındaki Filistinlilerden dolayı buruk bir bayram yaşadıklarına dikkat çeken Akkoyun, "Rabb'im bu bayram Filistinli, Gazzeli kardeşlerimizin kurtuluşuna, İsrail'in yapmış olduğu bu zulmün de bir an evvel son bulmasına vesile kılsın inşallah." dedi.

        Metropolit Özmen de Kurban Bayramı'nı hep birlikte kutladıklarını belirtti.

        Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün vatandaşların bayramını en içten dilekleriyle kutladıklarını kaydeden Özmen, şöyle konuştu:

        "Bayramın dünyaya sevinci, hoşgörüyü ve bütün güzellikleri getirmesini diliyoruz. Bayram önemli günlerdir. Sevgimizi, saygımızı, dayanışmamızı, yardımlaşmamızı, ülkemizin birlik ve beraberliğini pekiştiriyor, güçlendiriyor. Ülkemize barış huzur ve esenlikler diliyoruz. Özellikle bütün dünyada barışın hüküm sürmesine vesile olmasını diliyoruz."

        Programa, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, şehit yakınları, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        - Midyat'ta bayramlaşma

        Mardin'in Midyat ilçesinde de Kaymakamlık ve Belediye tarafından Belediye Sosyal Tesisleri'nde Süryani ve Ezidi vatandaşların da katılımıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Bayramlaşmaya, Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, Belediye Başkanı Veysi Şahin, Garnizon Komutan Vekili Yarbay Yusuf Taşkıran, İlçe Müftü Vekili Muhammed Hüseyin Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Süryani Metropoliti Samuel Aktaş, Ezidi vatandaşlar ile daire müdürleri, iş insanları, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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