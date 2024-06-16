Mardin'de farklı dine mensup vatandaşlar bayramlaşma programında buluştu

Mardin'de Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programına Süryani vatandaşlar da katıldı.

Farklı dil ve dinden vatandaşların yıllarca huzur içinde bir arada yaşadığı "hoşgörü kenti" Mardin'de bayramlaşma programı düzenlendi.

Mardin Polisevi'nde düzenlenen bayramlaşma programına Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz ile Süryani cemaati mensupları da katıldı.

Programa katılanların bayramını kutlayan Vali Tuncay Akkoyun, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu ve huzurunu yaşadıklarını söyledi.

Mardin'de bir arada bayramı kutladıklarını ifade eden Akkoyun, tüm İslam coğrafyasının bayramını tebrik etti.

Kentin bir huzur şehri olduğunu dile getiren Akkoyun, "Farklı etnik yapılara ve dinlere sahip vatandaşlarımız bugün burada hep birlikte kucaklaşıyor. Birlik ve beraberlik, hoşgörü içerisinde Kurban Bayramı'nı hep birlikte idrak ediyoruz. Rabb'im bayramı birlik ve beraberliğimize vesile kılsın." ifadelerini kullandı.

İsrail zulmü altındaki Filistinlilerden dolayı buruk bir bayram yaşadıklarına dikkat çeken Akkoyun, "Rabb'im bu bayram Filistinli, Gazzeli kardeşlerimizin kurtuluşuna, İsrail'in yapmış olduğu bu zulmün de bir an evvel son bulmasına vesile kılsın inşallah." dedi.