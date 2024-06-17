DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Kızıltepe Belediyesi'ni ziyaret etti

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Mardin'in Kızıltepe Belediyesi'ni ziyaret etti, partisince düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Hatimoğulları, beraberinde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, milletvekilleri ve partililer ile Kızıltepe Belediyesi'ni ziyaret etti, belediye binasında partililerle bayramlaştı.

Burada konuşan Hatimoğulları, bayram dolayısıyla bölgede belediyeleri ziyaret ederek, belediye başkanları ile halkın içinde olduklarını söyledi.

Halkı daha çok dinleyip taleplerine bakacaklarını kaydeden Hatimoğulları, yerel yönetimler bağlamında bütün imkanları seferber edeceklerini belirtti. Hatimoğulları, şöyle konuştu: