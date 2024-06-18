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        Mardin'de aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 71 kişi yakalandı

        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 71 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 15:38 Güncelleme: 18.06.2024 - 15:38
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        Mardin'de aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 71 kişi yakalandı
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        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 71 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan arananların yakalanması için 10-16 Haziran'da çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 71 kişi yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 14 kişi tutuklandı.

        Diğerleri, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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