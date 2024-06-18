Mardin'de yangına müdahale eden itfaiye aracı yandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde buğday tarlasındaki yangına müdahale eden itfaiye aracı yandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde buğday tarlasındaki yangına müdahale eden itfaiye aracı yandı.
İlçeye bağlı Dikmen Mahallesi'nde dün gece saatlerinde buğday tarlasında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sırasında bir itfaiye aracı rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının ortasında kalarak yanmaya başladı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, tarlada ve araçta hasar oluştu.
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