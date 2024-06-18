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        Mardin'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 22:02 Güncelleme: 18.06.2024 - 22:02
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        Mardin'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Viranşehir-Kızıltepe kara yolu Akziyaret Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve Orman Bölge Müdürlüğü arazözü sevk edildi.

        Yangın, gelen ekiplerin yoğun çabasıyla söndürüldü.

        Geri dönüşüm tesisinde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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