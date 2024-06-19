Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

        Mardin'in Dargeçit ilçesinde ailesiyle kaldığı otelin balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 19:43 Güncelleme: 19.06.2024 - 19:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'in Dargeçit ilçesinde ailesiyle kaldığı otelin balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        İlçenin Ilısu Barajı yakınlarındaki bir termal tesiste ailesiyle kalan Ensar R, odanın 4. kattaki balkonundan bilinmeyen bir nedenle düştü.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Ensar R'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Çocuğun cesedi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Tam facia! Serinlemek isteyen 3 kardeş boğuldu
        Tam facia! Serinlemek isteyen 3 kardeş boğuldu
        Tatil için geldiği Bodrum'da kabusu yaşadı
        Tatil için geldiği Bodrum'da kabusu yaşadı
        Güney Kore'de 'demografik' acil durum
        Güney Kore'de 'demografik' acil durum
        Çılgın maçta kazanan yok!
        Çılgın maçta kazanan yok!
        Motosikletliyi 6 yerinden bıçakladı! İki ay sonra serbest kaldı
        Motosikletliyi 6 yerinden bıçakladı! İki ay sonra serbest kaldı
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        İstanbul'da yaşandı! Plajda at dehşeti!
        İstanbul'da yaşandı! Plajda at dehşeti!
        İngiltere'den korkutan beslenme raporu
        İngiltere'den korkutan beslenme raporu
        Harcama limitleri açıklandı!
        Harcama limitleri açıklandı!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık tatilci akınına uğradı
        75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık tatilci akınına uğradı
        Sert yanıt
        Sert yanıt
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!

        Benzer Haberler

        Mardin'de akraba ailelerin bıçaklı kavgası: 1 yaralı
        Mardin'de akraba ailelerin bıçaklı kavgası: 1 yaralı
        Otelde 4'üncü kattan düşen 3 yaşındaki Ensar, öldü
        Otelde 4'üncü kattan düşen 3 yaşındaki Ensar, öldü
        Tarihi Mardin Müzesi ziyaretçilerini medeniyetler yolculuğuna çıkarıyor
        Tarihi Mardin Müzesi ziyaretçilerini medeniyetler yolculuğuna çıkarıyor
        Mardin'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        Mardin'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        Mardin'deki örtü yangını 7 saatte söndürüldü
        Mardin'deki örtü yangını 7 saatte söndürüldü
        Mardin'de geri dönüşüm tesisindeki yangın 3 saatte söndürüldü
        Mardin'de geri dönüşüm tesisindeki yangın 3 saatte söndürüldü