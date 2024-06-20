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        Tarihi kent Mardin bayram tatilini dolu dolu geçirdi

        HALİL İBRAHİM SİNCAR/BEŞİR ŞAVUR - Tarihi yapılarıyla ilgi çeken Mardin, Kurban Bayramı'nda çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 11:40 Güncelleme: 20.06.2024 - 11:40
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        Tarihi kent Mardin bayram tatilini dolu dolu geçirdi
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        HALİL İBRAHİM SİNCAR/BEŞİR ŞAVUR - Tarihi yapılarıyla ilgi çeken Mardin, Kurban Bayramı'nda çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptı.

        Camileri, medreseleri, kiliseleri, dar sokakları ve taşın oya gibi işlendiği evleriyle son yılların en önemli cazibe merkezlerinden biri olma yolunda ilerleyen kentte, 9 günlük bayram tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

        Bayramda ecdat yadigarı eserlerin yanı sıra doğal güzellikleriyle görenleri cezbeden hoşgörü kentinde, yerli ve yabancı turistler tarihi mekanlarda kimi zaman kuyruk oluşturdu.

        Yaklaşık 25 bin yatak kapasitesinin bulunduğu kentteki otellerde doluluk yüzde 90'ı aştı. Bayramda 75 bini konaklayan olmak üzere binlerce kişi tarih kokan şehri ziyaret etti.

        - "Yoğun sıcaklar olduğu halde iyi bir ziyaretçi akını var"

        Deyrulzafaran Manastırı Bakım Onarım ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Hiçbezmez, AA muhabirine, Mardin'in her tatil döneminde yoğun bir ziyaretçi akınına ugradığını söyledi.

        Bu bayram tatilinini de yoğun bir şekilde geçirdiklerini aktaran Hiçbezmez, "Yoğun sıcaklar olduğu halde iyi bir ziyaretçi akını vardı. Mardin çok beğeniliyor. Açık hava müzesi gibi. Ziyaretçiler bu sıcağa rağmen Mardin'i beğendiler. Mardin insanı çok misafirperver, ziyaretçilere çok değer veriyor. Gelenler de çok memnun kalıyor. Bayramda 5 bin kişiye yakın misafir ağırladık." ifadelerini kullandı.

        Kentte yöresel ürünler satan esnaf İbrahim Seçilmiş, bayram tatilinden dolayı yoğun bir dönemden geçirdiklerini kaydetti.

        "Turistlerin gelmesiyle işlerimiz arttı." diyen Seçilmiş, ziyaretçilerin en çok badem şekeri ve Mardin kahvesini tercih ettiğini aktardı.

        Rehber Fatih Demirci, bölgeye Çin'den 18 kişilik turist kafilesi getirdiklerini belirtti.

        Çinli turistlerin bölgeye hayran kaldığını aktaran Demirci, "Daha önce 20 kişilik kafile gelmişti. Onlar gitti, bunlar geldiler. Daha sonra 3-4 grup daha gelecek. Turistler, 'Güneydoğu, Mardin, çok güzel bir yer.' diyorlar." diye konuştu.

        - "Herkese Mardin'i tavsiye edeceğim"

        Çin'den gelen Min Youn Sun, daha önce Türkiye'ye geldiğini, batı illerinin ardından şimdi de doğu illerini gezdiğini söyledi.

        Min, "Türkiye, birçok gelenek ve kültürleri içinde barındırdığı için herkesin ilgi odağı, çok güzel bir yer. Doğal güzellikleri de ilgi çekiyor. Batı ile doğuyu birbirine bağlayan Mezopotamya çok önemli bir değer. Mardin çok hoşuma gitti. Döndükten sonra çevremdeki herkese Mardin'i tavsiye edeceğim." ifadelerini kullandı

        Gızı Miyu Jieng da Çin'in güneyinden geldiklerini, Mardin'i çok sevdiklerini dile getirdi.

        Gızı, "İlk defa Türkiye'ye geldim. Türkiye çok güzel, özellikle Mardin tarihi açıdan çok önemli ve ilgi çekici bir yer. Mezopotamya Ovası çok ilgimi çekti. Taş evler, tarihi yapıları da çok beğendik." diye konuştu.

        - "Mardin'e aşık olduk"

        Ankara'dan Mardin'i gezmeye gelen Varol Kazan, bayram tatilini fırsat bilerek eşiyle bölge turuna çıktıklarını, tur kapsamında Mardin'e geldiklerini aktardı.

        Kadim şehir Mardin'i herkesin görmesi gerektiğini ifade eden Kazan, şöyle konuştu:

        "Sadece binalar ve tarihi eserler değil, insanları da çok hoşgörülü, bu yüzden memnun ayrılıyoruz. Son olarak Deyrulzafaran Manastırı'nı ziyaret ettik. Giderken tarihi Midyat ilçesine de uğrayacağız. Uzun süredir bölgeye gelmeyi planlıyordum. Biraz yaşımız ilerledi geldik ama gelmemize değdi ve herkese de öneriyorum. Mutlaka herkesin gelip görmesi gereken bir yer."

        Bitlis'ten gelen öğretmen Gülfem Kütük, gezdikleri tarihi yerleri çok beğendiklerini dile getirdi.

        Bayram tatilinin büyük bir fırsat olduğunu anlatan Kütük, bu sayede Mardin'i gezdiklerini ifade etti.

        "Tarihi yapısı bizi büyüledi, Mardin'e aşık olduk. Beklentimizin çok üstündeydi." diyen Kütük, bayram tatilini Mardin'de geçirdiği için mutlu olduğunu aktardı.

        Hatay'dan gelen Müşel Emektaş, bir medeniyetler şehrinden başka bir medeniyet şehrine geldiklerini dile getirdi.

        Elazığ'dan gelen Serhat Bircan, Diyarbakır'ın ardından Mardin'i gezmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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