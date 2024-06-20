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        Mardin'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Mardin'in Ömerli ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 22:10 Güncelleme: 20.06.2024 - 22:10
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        Mardin'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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        Mardin'in Ömerli ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Muhammed Adil İnci'nin (24) kullandığı motosiklet, kırsal Kocasırt Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada, sürücü ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Ömerli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        İnci'nin Dargeçit Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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