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        Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan anız yangınında ölen 2 kuzenin cenazesi defnedildi

        Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan anız yangınında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi Mardin'in Mazıdağı ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 08:37 Güncelleme: 21.06.2024 - 08:37
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        Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan anız yangınında ölen 2 kuzenin cenazesi defnedildi
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        Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan anız yangınında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi Mardin'in Mazıdağı ilçesinde toprağa verildi.

        Anız yangınında yaşamını yitiren Şeyhmus Demir (17) ve Hasan Demir'in (40) cenazeleri yakınları tarafından Mazıdağı ilçesi Devlet Hastanesi morgundan alınarak ilçeye bağlı kırsal Yücebağ Mahallesi mezarlığına getirildi.

        Burada kılınan cenaze namazının ardından amca çocukları oldukları öğrenilen 2 kişinin cenazeleri yan yana toprağa verildi.

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde dün saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine doğru ilerlemiş, yangın ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınmıştı. Yangında Diyarbakır'da 3, Mardin'de 2 kişi hayatını kaybetmiş, 10'u ağır 44 kişi yangından etkilenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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