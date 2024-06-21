Mardin Valisi Akkoyun, anız yangına müdahale sırasında yaralananları ziyaret etti
Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan anız yangınına müdahale sırasında yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan anız yangınına müdahale sırasında yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Akkoyun beraberindeki AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu ile Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne ziyarette bulundu.
Ziyarette, Akkoyun ve beraberindekiler kırsal mahallelerde meydana gelen yangına müdahale ettikleri sırada yaralanan vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde dün saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine doğru ilerlemiş, yangın ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınmıştı. Yangında Diyarbakır'da 3, Mardin'de 2 kişi hayatını kaybetmiş, 10'u ağır 44 kişi yangından etkilenmişti.
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