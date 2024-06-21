Mardin Valisi Akkoyun, anız yangına müdahale sırasında yaralananları ziyaret etti

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan anız yangınına müdahale sırasında yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Akkoyun beraberindeki AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu ile Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne ziyarette bulundu.

Ziyarette, Akkoyun ve beraberindekiler kırsal mahallelerde meydana gelen yangına müdahale ettikleri sırada yaralanan vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.