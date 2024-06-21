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        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Mardin'deki anız yangınında ölenlerden 4 kişinin cenazesine katıldı:

        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Yücebağ Mahallesi'deki anız yangınında hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 21:21 Güncelleme: 21.06.2024 - 21:21
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Mardin'deki anız yangınında ölenlerden 4 kişinin cenazesine katıldı:
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Yücebağ Mahallesi'deki anız yangınında hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesine katıldı.

        Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında yaşamını yitiren Remzi Yılmaz (25), kardeşi Azat Yılmaz (23), Hasan Demir (38) ve Taliha Demir'in (59) cenazeleri, yakınları tarafından Diyarbakır ve Şanlıurfa’dan alınarak ilçeye bağlı kırsal Yücebağ Mahallesi mezarlığına getirildi.

        Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kiliç, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma ile cenazeye katıldı, ailelere başsağlığı diledi.

        Burada kılınan cenaze namazının ardından 4 kişinin cenazeleri gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde dün saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın, Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine doğru ilerlemiş, ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu söndürülmüştü.

        11 kişinin hayatını kaybettiği yangından 78 kişi etkilenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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