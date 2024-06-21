İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Mardin'deki anız yangınında ölenlerden 4 kişinin cenazesine katıldı:

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Yücebağ Mahallesi'deki anız yangınında hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesine katıldı.

Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında yaşamını yitiren Remzi Yılmaz (25), kardeşi Azat Yılmaz (23), Hasan Demir (38) ve Taliha Demir'in (59) cenazeleri, yakınları tarafından Diyarbakır ve Şanlıurfa’dan alınarak ilçeye bağlı kırsal Yücebağ Mahallesi mezarlığına getirildi.

Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kiliç, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma ile cenazeye katıldı, ailelere başsağlığı diledi.