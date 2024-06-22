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        Mardin'de yolda yaralı bulunan kişi kaldırıldığı hastanede öldü

        Mardin'in Artuklu ilçesinde yolda yaralı halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 12:38 Güncelleme: 22.06.2024 - 12:38
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        Mardin'de yolda yaralı bulunan kişi kaldırıldığı hastanede öldü
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        Mardin'in Artuklu ilçesinde yolda yaralı halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        İlçenin 13 Mart Mahallesi'nde yerde hareketsiz birini görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yapılan incelemede Resul D. olduğu belirlenen yaralı, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Resul D'nin sert bir cisimle darbedildiği, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucu belirleneceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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