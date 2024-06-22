GÜNCELLEME - Mardin'de yolda yaralı bulunan kişi kaldırıldığı hastanede öldü
Mardin'in Artuklu ilçesinde yolda yaralı bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Mardin'in Artuklu ilçesinde yolda yaralı bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İlçenin 13 Mart Mahallesi'nde yerde hareketsiz birini görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede Resul D. olduğu belirlenen yaralı, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Resul D'nin sert bir cisimle darbedildiği, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucu belirleneceği öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında Resul D'yi darbettiği belirlenen A.A ve S.A. kaçtıkları araçla yakalandı.
Araçta yapılan aramada 2 tabanca, 2 şarjör ve 30 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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