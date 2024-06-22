Mardin'de kazara av tüfeği ile vurulan 4 çocuk hastaneye kaldırıldı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde, okul bahçesine giren yılana av tüfeği ile ateş eden kişi kazara 4 çocuğu yaraladı.

Kırsal Yoncalı Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, okul bahçesinde gördüğü yılanı vurmak için av tüfeği ile ateş etti.

Av tüfeğinden çıkan saçmalar, bu sırada çevrede bulunan Cihangir Ö. (12), Vedat A. (12), Emrullah Ö. (13) ve Burhan D'ye (13) isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuklar, sağlık ekiplerince Dargeçit Devlet Hastanesine kaldırıldı.