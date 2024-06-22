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        Mardin'de kazara av tüfeği ile vurulan 4 çocuk hastaneye kaldırıldı

        Mardin'in Dargeçit ilçesinde, okul bahçesine giren yılana av tüfeği ile ateş eden kişi kazara 4 çocuğu yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 22:02 Güncelleme: 22.06.2024 - 22:02
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        Mardin'de kazara av tüfeği ile vurulan 4 çocuk hastaneye kaldırıldı
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        Mardin'in Dargeçit ilçesinde, okul bahçesine giren yılana av tüfeği ile ateş eden kişi kazara 4 çocuğu yaraladı.

        Kırsal Yoncalı Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, okul bahçesinde gördüğü yılanı vurmak için av tüfeği ile ateş etti.

        Av tüfeğinden çıkan saçmalar, bu sırada çevrede bulunan Cihangir Ö. (12), Vedat A. (12), Emrullah Ö. (13) ve Burhan D'ye (13) isabet etti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı çocuklar, sağlık ekiplerince Dargeçit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri zanlıyı gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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