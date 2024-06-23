Mardin'de bir kişinin oturduğu evi yakması sonucu eşi ve annesi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

V.B. daha sonra kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle vücudunda yanıklar oluşan annesi ve eşiyle 5 metre yükseklikteki evinin balkondan atladı.

İddiaya göre, Çavuş Mahallesi 113. Sokak'taki evde yaşayan V.B, henüz bilinmeyen nedenle eşi N.B. (35) ile annesi A.B'nin (60) de bulunduğu esnada evini ateşe verdi.

Mardin'in Midyat ilçesinde bir kişinin oturduğu evi ateşi vermesi sonucu eşi ve annesi yaralandı.

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