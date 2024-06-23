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        Mardin'de bir kişinin oturduğu evi yakması sonucu eşi ve annesi yaralandı

        Mardin'in Midyat ilçesinde bir kişinin oturduğu evi ateşi vermesi sonucu eşi ve annesi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 00:16 Güncelleme: 23.06.2024 - 00:16
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        Mardin'de bir kişinin oturduğu evi yakması sonucu eşi ve annesi yaralandı
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        Mardin'in Midyat ilçesinde bir kişinin oturduğu evi ateşi vermesi sonucu eşi ve annesi yaralandı.

        İddiaya göre, Çavuş Mahallesi 113. Sokak'taki evde yaşayan V.B, henüz bilinmeyen nedenle eşi N.B. (35) ile annesi A.B'nin (60) de bulunduğu esnada evini ateşe verdi.

        V.B. daha sonra kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle vücudunda yanıklar oluşan annesi ve eşiyle 5 metre yükseklikteki evinin balkondan atladı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yaralanan N.B. ve A.B. sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan V.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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