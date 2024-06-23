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        Adana'da öldürülen aynı aileden 4 kişinin cenazesi Mardin'de defnedildi

        Adana'da öldürülen aynı aileden 4 kişinin cenazesi, Mardin'in Derik ilçesinde yan yana toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 12:24 Güncelleme: 23.06.2024 - 12:24
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        Adana'da öldürülen aynı aileden 4 kişinin cenazesi Mardin'de defnedildi
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        Adana'da öldürülen aynı aileden 4 kişinin cenazesi, Mardin'in Derik ilçesinde yan yana toprağa verildi.

        Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde Hakim A'nın silahla öldürdüğü boşanma aşamasındaki eşi Şükran A. (20), kayınpederi Turgut E. (51), kayınvalidesi Leyla A. (51) ve kayınbiraderi Muhammet E'nin (18) cenazesi yakınları tarafından alınarak Derik ilçesine getirildi.

        Cenazeler, Zeytinpınar Mahallesi mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde yan yana defnedildi.

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde yaşayan Hakim A, dün, 3 aylık bebeği Deniz A'yı kendisine göstermedikleri gerekçesiyle evinin karşısında ailesiyle birlikte kalan boşanma aşamasındaki eşi Şükran A. ile sokakta tartışmış, tartışmaya Şükran A'nın babası Turgut E, annesi Leyla A, kardeşi Muhammet E. de katılmıştı. Bu sırada Hakim A'nın tabancayla ateş açması sonucu Şükran A, Turgut E, Leyla A. ve Muhammet E. olay yerinde hayatını kaybetmişti.

        Olayın ardından 3 aylık bebeğini alarak kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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