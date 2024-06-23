Adana'da öldürülen aynı aileden 4 kişinin cenazesi Mardin'de defnedildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde yaşayan Hakim A, dün, 3 aylık bebeği Deniz A'yı kendisine göstermedikleri gerekçesiyle evinin karşısında ailesiyle birlikte kalan boşanma aşamasındaki eşi Şükran A. ile sokakta tartışmış, tartışmaya Şükran A'nın babası Turgut E, annesi Leyla A, kardeşi Muhammet E. de katılmıştı. Bu sırada Hakim A'nın tabancayla ateş açması sonucu Şükran A, Turgut E, Leyla A. ve Muhammet E. olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde Hakim A'nın silahla öldürdüğü boşanma aşamasındaki eşi Şükran A. (20), kayınpederi Turgut E. (51), kayınvalidesi Leyla A. (51) ve kayınbiraderi Muhammet E'nin (18) cenazesi yakınları tarafından alınarak Derik ilçesine getirildi.

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