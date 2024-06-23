Mardin'in 5 ilçesinde çıkan anız ve örtü yangını söndürüldü
Mardin'in 5 ilçesinde kırsal alanlarda çıkan anız ve örtü yangını söndürüldü.
Mardin'in 5 ilçesinde kırsal alanlarda çıkan anız ve örtü yangını söndürüldü.
Merkez Artuklu ilçesinde Ortaköy ve Ofis, Kızıltepe ilçesinin Mezopotomya, Ersoylu, Karataş, Derik ilçesinin Söğütözü, Atlı ve Çadırlı ile Mazıdağı ilçesinin Yücebağ mahallelerinde henüz belirlenemeyen nedenle anız ve örtü yangını çıktı.
İhbar üzerine söz konusu bölgelere Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Söndürme ve soğutma çalışması tamamlanan yerlerde yaklaşık 20 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
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