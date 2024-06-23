Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'in 5 ilçesinde çıkan anız ve örtü yangını söndürüldü

        Mardin'in 5 ilçesinde kırsal alanlarda çıkan anız ve örtü yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 17:27 Güncelleme: 23.06.2024 - 17:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'in 5 ilçesinde çıkan anız ve örtü yangını söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'in 5 ilçesinde kırsal alanlarda çıkan anız ve örtü yangını söndürüldü.

        Merkez Artuklu ilçesinde Ortaköy ve Ofis, Kızıltepe ilçesinin Mezopotomya, Ersoylu, Karataş, Derik ilçesinin Söğütözü, Atlı ve Çadırlı ile Mazıdağı ilçesinin Yücebağ mahallelerinde henüz belirlenemeyen nedenle anız ve örtü yangını çıktı.

        İhbar üzerine söz konusu bölgelere Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Söndürme ve soğutma çalışması tamamlanan yerlerde yaklaşık 20 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anız yangını felaketinde ağır bilanço!
        Anız yangını felaketinde ağır bilanço!
        Geçen yıl 74, bu yıl 352 yangın!
        Geçen yıl 74, bu yıl 352 yangın!
        Ronaldo, Arda'ya ne dedi?
        Ronaldo, Arda'ya ne dedi?
        Elinde oyuncağıyla tabutun başında gözyaşı döktü
        Elinde oyuncağıyla tabutun başında gözyaşı döktü
        Tatilciler dönüş yolunda!
        Tatilciler dönüş yolunda!
        İşte ihtimaller ve muhtemel rakipler
        İşte ihtimaller ve muhtemel rakipler
        Kaza mı cinayet mi? Melek'in öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı
        Kaza mı cinayet mi? Melek'in öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Siber saldırı sonrası BtcTurk'ten yeni açıklama
        Siber saldırı sonrası BtcTurk'ten yeni açıklama
        Büyük tehlike her geçen gün artıyor: "Marmara'nın başının üstünde kılıç gibi sallanıyor"
        Büyük tehlike her geçen gün artıyor: "Marmara'nın başının üstünde kılıç gibi sallanıyor"
        Duvar pilatesinin sırrı ne?
        Duvar pilatesinin sırrı ne?
        Otogar tıklım tıklım!
        Otogar tıklım tıklım!
        Bodrum açıklaması tepki çekti
        Bodrum açıklaması tepki çekti
        Kurban Bayramı tatilinde 30 binlik nüfus 500 bine çıktı: 450 ton çöp toplandı
        Kurban Bayramı tatilinde 30 binlik nüfus 500 bine çıktı: 450 ton çöp toplandı
        Antalya'da denize girilebilecek en güzel plajlar!
        Antalya'da denize girilebilecek en güzel plajlar!
        Fatih Terim'den Montella çağrısı!
        Fatih Terim'den Montella çağrısı!
        3 kez mutlak ölümden döndü
        3 kez mutlak ölümden döndü
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
        Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?

        Benzer Haberler

        Mardin'de 4 noktada çıkan anız yangınları söndürüldü
        Mardin'de 4 noktada çıkan anız yangınları söndürüldü
        Adana'da boşanma aşamasındaki eşinin öldürdüğü kadın ile ailesi, Mardin'de...
        Adana'da boşanma aşamasındaki eşinin öldürdüğü kadın ile ailesi, Mardin'de...
        Mardin'deki balyozlu cinayet; yakınlarının köydeki kavgası nedeniyle öldürü...
        Mardin'deki balyozlu cinayet; yakınlarının köydeki kavgası nedeniyle öldürü...
        Adana'da öldürülen aynı aileden 4 kişinin cenazesi Mardin'de defnedildi
        Adana'da öldürülen aynı aileden 4 kişinin cenazesi Mardin'de defnedildi
        Mardin'de bir kişinin oturduğu evi yakması sonucu eşi ve annesi yaralandı
        Mardin'de bir kişinin oturduğu evi yakması sonucu eşi ve annesi yaralandı
        Annesi ve eşi içerideyken evi ateşe verip kapıyı kilitledi: 1'i ağır 2 yara...
        Annesi ve eşi içerideyken evi ateşe verip kapıyı kilitledi: 1'i ağır 2 yara...