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        Mardin Valisi Akkoyun, yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarını ziyaret etti

        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mazıdağı ilçesine bağlı Yücebağ Mahallesi'nde yangın nedeniyle vefat edenlerin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 21:06 Güncelleme: 23.06.2024 - 21:06
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        Mardin Valisi Akkoyun, yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarını ziyaret etti
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        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mazıdağı ilçesine bağlı Yücebağ Mahallesi'nde yangın nedeniyle vefat edenlerin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

        AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu ve İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ile taziyeevine gelen Akkoyun, vatandaşlara başsağlığı diledi.

        Bu arada taziyeevine gelen DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz'e bazı vatandaşlar tepki gösterdi.

        Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, Aydeniz'in "Siz hangi yüzle buradasınız?" dediği, bunun üzerine vatandaşların Aydeniz ve beraberindekilere tepki gösterdiği görülüyor.

        Daha sonra Vali Akkoyun'un yanına gelen mahalle sakinleri ve hayatını kaybedenlerin yakınları, şöyle konuştu:

        "Bunlar propaganda yapıyor, başka hiçbir şey yapmıyor. Bizim köyün huzurunu da bozdular. Taziyede böyle şey olur mu? Ayıptır. Bizi utandırıyorlar. Sayın Valim size kapımız her gün açıktır. Bunların bizimle alakası yok. Dışarıdan gelip köylüyü de kışkırtıyorlar. Biz bunu tasvip etmiyoruz. Biz böyle bir şey de istemiyoruz. Bunlar bozguncudur. Böyle bir şey olmasını istemeyiz. Sizden özür diliyoruz. Bunlar dışarıdan gelen, ortalığı bozanlardır."

        Vali Akkoyun da, sabırlı olacaklarını, vatandaşın yanında olmaya devam edeceklerini dile getirerek, "Canınızı sıkmayın siz. Acınızı paylaşmaya geldik. Sabırlı olacağız. Sizi seviyoruz. Canınızı sıkmayın. Özürlük bir şey yok. Bunlar provoke ediyorlar. Biz birlik ve beraberlik istiyoruz. Allah'a emanet olun. Dün de yanınızdaydık, bugün de yanınızdayız, yarın da yanınızda olacağız." ifadelerini kullandı.

        Akkoyun, daha sonra durumdan üzüntü duyan ve gözyaşı döken vatandaşlara sarılarak onları teselli etmeye çalıştı.

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