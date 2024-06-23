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        Mardin'de Suriye sınırında 2 mahallede çıkan anız yangını söndürüldü

        Mardin'in Kızlıtepe ilçesinde 2 kırsal mahallede çıkan anız yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 23:10 Güncelleme: 23.06.2024 - 23:30
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        Mardin'de Suriye sınırında 2 mahallede çıkan anız yangını söndürüldü
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        Mardin'in Kızlıtepe ilçesinde 2 kırsal mahallede çıkan anız yangını söndürüldü.

        Suriye sınırının sıfır noktasındaki ilçeye bağlı kırsal Şenyurt ve Taşlıca mahallelerinde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

        Şenyurt Mahallesi'nde anız yangını saman balyalarına, Taşlıca Mahallesi'nde ise sulama boruları ve ahıra sıçradı.

        İhbar üzerine söz konusu bölgelere itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınlarda, saman balyaları, sulama boruları ve ahır zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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