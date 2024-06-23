Mardin'de Suriye sınırında 2 mahallede çıkan anız yangını söndürüldü

Şenyurt Mahallesi'nde anız yangını saman balyalarına, Taşlıca Mahallesi'nde ise sulama boruları ve ahıra sıçradı.

Suriye sınırının sıfır noktasındaki ilçeye bağlı kırsal Şenyurt ve Taşlıca mahallelerinde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

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