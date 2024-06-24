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        Mardin'de refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Mardin'in Midyat ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 12:59 Güncelleme: 24.06.2024 - 12:59
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        Mardin'de refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Mardin'in Midyat ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Bağlar Mahallesi'nde dün akşam sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 44 ADJ 962 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı.

        Kazada, B.A. (20), Y.A. (21) ve M.D. (19) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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