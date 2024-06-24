Mardin'de refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Mardin'in Midyat ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Mardin'in Midyat ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Bağlar Mahallesi'nde dün akşam sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 44 ADJ 962 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Kazada, B.A. (20), Y.A. (21) ve M.D. (19) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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