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        Bakan Işıkhan, Mardin'de anız yangınlarında ölenlerin yakınlarını ziyaret etti

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Yücebağ Mahallesi'nde anız yangınlarında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 13:26 Güncelleme: 24.06.2024 - 13:26
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        Bakan Işıkhan, Mardin'de anız yangınlarında ölenlerin yakınlarını ziyaret etti
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Yücebağ Mahallesi'nde anız yangınlarında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ziyarette bulundu.

        Bakan Işıkhan ve beraberindekiler, Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Yücebağ Mahallesi'nde anız yangınlarında yaşamını yitiren Şeyhmus Demir, Hasan Demir, Mazhar Demir, Nuri Demir, Sinan Deviren, Remzi Yılmaz, Resul Yılmaz, Azat Yılmaz, Taliha Demir ve Fadıl Demir için kurulan taziyeevinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Ziyarette, Işıkhan vatandaşlara başsağlığı dileğinde bulundu, İl Müftüsü Enver Türkmen dua etti.

        Bakan Işıkhan'a, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Vali Yardımcısı Muhammed Taha Canpolat, Mazıdağı Kaymakamı Mustafa Görmüş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir de eşlik etti.

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