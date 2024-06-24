Mardin'de STK temsilcilerinden taziyeevinde yaşananlara ilişkin açıklama

Mardin'de sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Mazıdağı ilçesine bağlı Yücebağ Mahallesi'nde yangın nedeniyle vefat edenlerin yakınlarına taziye ziyareti sırasında yaşananlara ilişkin açıklamada bulundu.

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hatip Çelik, hizmet binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyarbakır’ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki ekili alanlarda can ve mal kaybına neden olan yangının kendilerini derinden üzdüğünü söyledi.

Yangında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dileğinde bulunan, bu tür afetlerin bir daha yaşanmamasını temenni eden Çelik, şöyle konuştu:

"Medeniyetin, kültürün ve inancın başkenti olan şehrimizde yüzyıllardır kendi geleneklerine, örf adetlerine bağlı, din, dil, ırk mezhep ayırımı yapmadan ve her türlü siyasi görüşe saygı duyan bir toplum olarak taziyelerimizde, taziye sahipleri acılarını yaşarken birilerinin bu acılı günlerde çıkıp provokasyonda bulunması ne inancımıza ne de kültürümüze yakışan bir eylemdir. Toplum olarak sağduyulu olmalı, böyle acılı günlerimizde birlik olmalı ve yaralarımızı birlikte sarmaya devam etmeliyiz. Siyaseti taziye evlerinde değil Meclis'te yapmalarını istiyoruz. 6 Şubat depreminde olduğu gibi bu afette de devletimiz, milletimiz ile birlikte bölgemizde yaşanan yangın afetinin ilk saatlerinden itibaren vatandaşlarımızın yanında olmuş, gereken desteği vermiş ve vermeye devam edecektir. Yangının çıkış sebebinin araştırma çalışmaları devam etmekte olup en kısa zamanda sonuca ulaşılacağına olan inancımız tamdır."

- "Taziyeler acıların paylaşıldığı yerlerdir, siyaset arenası değildir" Mardin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Mardin Sanayici İşadamları Derneği Başkanı Nasır Duyan ise OSB idari binada yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasında çıkan yangını "asrın yangını" olarak nitelendirdiklerini söyledi. Yangında can kayıpları olduğunu anımsatarak ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Duyan, şöyle devam etti:

"Gerçekten acımız büyük. Umarım bir daha böyle bir felaketi yaşamayız. Halk olarak üzüntülüyüz, acılarını paylaşıyoruz. Maalesef taziyeevinde hoş olmayan olaylar yaşandı. Bizim gelenek ve kültürümüzde taziyeler acıların paylaşıldığı yerlerdir, siyaset arenası değildir. Halk olarak tasvip etmediğimiz olaylardır. Kim olursa olsun nereden gelirse gelsin, taziyelerde başımızın üstünde yerleri vardır. Görüntü olarak, kültürümüze ve geleneğimize uygun olmayan davranışlar yapıldı. Bunun için de üzülüyoruz maalesef. Umarım bundan sonraki süreçte ülkemiz ve bölgemiz bir daha böyle olayların yaşanmamasını temenni ediyoruz."

- "DEM'li vekiller taziye sürecini dahi provakasyon ortamına dönüştürdüler" Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Mardin Şube Başkanı Abdulselam Demir de yaptığı yazılı açıklamada, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara şifa dileğinde bulundu. Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ile AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç'ın yangının meydana geldiği ilk andan itibaren hem yangın alanında hem hastanelerde hem de cenazelerin defni ve taziye süreçlerinde vatandaşları yalnız bırakmadığına şahit olduklarını belirten Demir, şunları kaydetti:

"Ancak bu yaşanan süreçlerin hiçbirinde sahada bulunmayan, itfaiye araçlarını göndermeyen büyükşehir, ilçe belediyeleri ve kaostan beslenen DEM'li vekiller taziye sürecini dahi provakasyon ortamına dönüştürdüler. Canları giden, yürekleri yanan köylülerimizi hem zor durumda bıraktılar hem de acılarını bile yaşamalarına izin vermediler. Sayın Valimiz ve milletvekilimize ilk dakikalardan şu ana kadar acılı aileleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederim. Provakatörcü vekile ve avanelerine en güzel cevabı yine acılı aileler verdi."